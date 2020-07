Kritik an ARD : Ärger über abruptes Übertragungsende beim Frauen-Pokalfinale

Kritik an ARD

Das Frauen-Pokalfinale war an Spannung kaum zu überbieten, in einem hochklassigen Spiel bezwang der VfL Wolfsburg erst im Elfmeterschießen gegen Essen. Doch bereits kurz nach Abpfiff brach die ARD die Übertragung ab.

Die abrupt abgebrochene Übertragung des DFB-Pokalfinals der Frauen hat für Ärger in den sozialen Netzwerken gesorgt. Beim 4:2 (3:3,3:3,1:2)-Erfolg des VfL Wolfsburg im Elfmeterschießen gegen die SGS Essen war die ARD am Samstagabend unmittelbar nach dem Ende des Elfmeterschießens aus der Übertragung ausgestiegen. Die Siegerehrung, Interviews und die Pokalübergabe nach der hochklassigen Partie, die beim Stand von 3:3 nach 90 Minuten in die Verlängerung gegangen war, waren nur noch im Internet im Live-Stream zu sehen. Die Fernsehzuschauer bekamen den Vorlauf zum Männer-Pokal-Finale zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen (4:1) präsentiert.