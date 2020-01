Bundesliga : Fortuna trennt sich von Trainer Funkel - Rösler übernimmt

Düsseldorf Die Trainer-Ära von Friedhelm Funkel ist zu Ende. Nach insgesamt mehr als 500 Bundesliga-Spielen auf der Bank war Düsseldorf Funkels letzte Station. Der Tabellenletzte stellt den bei den Fans beliebten 66-Jährigen frei und setzt im Abstiegskampf auf Uwe Rösler.

Am Dienstag geehrt, am Mittwoch freigestellt: Die lange Ära von Friedhelm Funkel im Profifußball ist auf spektakuläre Weise zu Ende gegangen.

Nur einen Tag nach seiner Auszeichnung als Düsseldorfs Trainer des Jahres gab die Fortuna die Trennung von dem 66 Jahre alten Routinier bekannt. Nach nur einem Sieg in den vergangenen neun Spielen und dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz sah der Club Handlungsbedarf. Nachfolger Uwe Rösler soll die Düsseldorfer auf seiner ersten Trainerstation in der Fußball-Bundesliga vor dem Abstieg bewahren. „Ich bin seit 16 Jahren Trainer und einige Male in solchen Situationen gewesen. Ich habe die Energie, das mit der Mannschaft zu schaffen. Ich werde alles tun, dass die Fortuna in der Bundesliga bleibt“, sagte der 51-Jährige bei seiner Vorstellung.