Veh-Aus und Trainerfrage : Wie geht es jetzt weiter beim 1. FC Köln

Köln Wieder keine Punkte in der Bundesliga, das Aus von Armin Veh und wütende Fans sind nur einige Beispiele für die aktuelle Situation beim 1. FC Köln. Wie und vor allem mit wem es jetzt weiter geht, das beschäftigt die FC-Verantwortlichen in den nächsten Tagen.

Ein aus Kölner Sicht frustrierender Spielverlauf mit einer in letzter Sekunde herbeigeführten, enttäuschenden 1:2-Niederlage wurde überlagert durch die einvernehmliche Vertragsauflösung von Sportchef Armin Veh. Am Donnerstag waren der 58-Jährige, der seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag ohnehin nicht verlängern wollte, und der Vorstand zu diesem Entschluss gekommen. Diese Entwicklung beschleunigte die baldige Bekanntgabe seines Nachfolgers und die Entscheidung in der Trainerfrage.