1. FC Köln : Was FC-Fans über Elvis Rexhbecaj wissen müssen

Köln Seit einigen Wochen gehört Elvis Rexhbecaj zum Kader des 1. FC Köln. Der ist 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kam einst als Flüchtling aus dem Kosovo nach Deutschland. GA-Mitarbeiter Martin Sauerborn erzählt seine Geschichte.

Elvis Rexhbecaj kann sich an nichts erinnern. Was passiert ist, kennt er nur aus Erzählungen. Elvis ist knapp zwei Jahre alt, als seine Eltern eine Entscheidung treffen, die ins Ungewisse führt. Aus dem kleinen Bergdorf Gjonaj im Südwesten der jugoslawischen Provinz Kosovo traten die Rexhbecajs 1999 die Flucht an. Zu Fuß, mit Elvis und seinem dreijährigen Bruder Blendard. Seine Mutter ist mit der älteren seiner beiden Schwestern schwanger. Das Ziel heißt Deutschland. In Berlin lebt eine Schwester der Mutter, die schon vor den Wirren des Kosovo-Konflikts (1998 bis 1999) zwischen Serben und der UCK geflüchtet ist. „Sie hat uns erzählt, wie schön es ist und, dass wir kommen sollen“, berichtet Elvis.

In Brandenburg findet Vater Rexh Rexhbecaj Arbeit in einer Großbäckerei. Die sechsköpfige Familie hat nicht viel, ist aber in Sicherheit und zufrieden. „Meine Eltern haben viel auf sich genommen. Uns hat es an nichts gefehlt“, berichtet Elvis von einer „glücklichen Kindheit“. Er geht mit seinem Bruder zum Kicken. „Roter Gummi hieß unser Platz, das war so ein Käfig“, erinnert sich Elvis. Einmal leistet sich sein Vater einen Fußball und schenkt ihn seinen Jungs. „Der Ball ist am ersten Tag im Käfig kaputt gegangen, als er oben auf die Spitze des Zaunes gelandet ist“, erzählt Elvis.