Noah Katterbach und Ismail Jakobs : Verletzte FC-Spieler fallen nicht so lange aus wie gedacht

Verletzte FC-Spieler fallen nicht so lange aus wie gedacht

Kölns Noah Katterbach liegt beim Spiel gegen Bayern München am 16. Februar verletzt auf dem Platz. Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Entwarnungen bei den verletzten und angeschlagenen Spielern des 1. FC Köln gab es am Tag nach der 1:4-Heimniederlage gegen den FC Bayern. Die am Sonntag nach Spielende befürchteten schwerwiegenderen Verletzungen blieben aus.

So erlitt Noah Katterbach nicht den befürchteten Bänderriss im rechten Sprunggelenk . Vielmehr soll es sich um eine Bänderdehnung handeln, die er sich beim Zusammenprall mit seinem Kollegen Rafael Czichos zugezogen hatte. Der Linksverteidiger soll zunächst einige Tage pausieren müssen, wird für das Spiel am Samstag bei Hertha BSC höchstwahrscheinlich ausfallen.

Vertreten werden könnte er wie schon gegen München durch Ismail Jakobs. Der schied zwar auch nach 72 Minuten wegen einer Oberschenkelblessur aus, soll aber am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Statt eines Faserrisses soll es sich bei ihm nur um eine Muskelverhärtung handeln.

Nur individuell trainierte am Montag Anthony Modeste. Der Stürmer war für die letzten zehn Minuten in die Partie gekommen, hatte zwei Großchancen besessen, war aber beide Male an Manuel Neuer gescheitert.