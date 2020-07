Spieler-Zeugnisse : So schneiden die 1. FC Köln-Spieler in der Saison ab

Info

Die beiden FC-Trainer dieser Saison, Achim Beierlorzer (11 Spiele/7 Punkte) und Markus Gisdol (23 Spiele/29 Punkte), haben 25 Spieler eingesetzt. Debütant Tim Lemperle und Comebacker Christian Clemens kamen dabei allerdings nur auf einen jeweils 15-minütigen Kurzeinsatz am letzten Spieltag beim 1:6 in Bremen. Torwart Timo Horn hat als einziger FC-Profi alle 34 Spiele von der ersten bis zu letzten Minute absolviert. 13 Spieler aus dem Kader des Aufsteigers feierten in dieser Saison ihre Bundesliga-Premiere. Die Kölner stellen gemeinsam mit Bremen die zweitschwächste Defensive der Liga (je 69 Gegentore). Die 51 Tore des FC verteilen sich auf 13 Spieler, bester Torschütze war Jhon Cordoba (13 Tore), der in dieser Saison drei Treffer mehr erzielte als in seinen ersten drei Bundesliga-Spielzeiten zusammen.