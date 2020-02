Fußball-Bundesliga : Am Sonntag treffen der 1. FC Köln und Bayern München aufeinander

Neuer Derbytermin

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat das am vergangenen Sonntag wegen des Sturmtiefs „Sabine“ kurzfristig abgesagte Bundesliga-Spiel des FC bei Borussia Mönchengladbach für Mittwoch, 11. März, neu angesetzt. Anstoß im Borussia Park ist um 18.30 Uhr, also unmittelbar vor den Rückspielen des Champions-League-Achtelfinales. Sowohl die Mönchengladbacher als auch die Kölner hatten in dieser Woche Wunschtermine eingereicht. FC-Geschäftsführer Horst Heldt hatte sich sofort gegen einen Termin im Februar ausgesprochen. „Das passt nicht zu unseren Aktivitäten“, erklärte der 50-Jährige und spielte damit auf die Verpflichtungen der Lizenzspielerabteilung beim Rosenmontagszug in Köln an. Die Tickets für das am vergangenen Sonntag mit 54 022 Fans ausverkaufte rheinische Derby behalten ihre Gültigkeit. sna