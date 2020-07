Leihspieler vom 1. FC Köln : Schalke plant nächste Saison wieder mit Mark Uth

Mark Uth spielte Foto: dpa/Guido Kirchner

Köln Die Hoffnung, dass der 1. FC Köln auch in der kommenden Saison auf Mark Uth setzen kann, sind gering. Schalke 04 plant für die anstehende Saison mit dem verliehenen Offensivspieler.

Wer den Worten von Jochen Schneider Glauben schenken mag, der muss sich den 1. FC Köln in der Saison 2020/21 ohne Mark Uth vorstellen. „Unsere verliehenen Spieler Mark Uth und Sebastian Rudy kommen zurück. Das sind gestandene Bundesliga-Spieler, die das Gerüst in der Mannschaft bilden. Mit ihnen planen wir“, ließ der Sportvorstand des FC Schalke 04 am Sonntag im Sport1-Doppelpass verlauten.

Schneiders Aussage klingt auf den ersten Blick unmissverständlich, dürfte bei näherem Hinschauen aber auch den Vorbereitungen für Verhandlungen in der Transferperiode dienen. Denn eines ist klar: Mark Uth gehört mit seinem Vertrag bis zum 30. Juni 2022 und einem kolportierten Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro zu den besser verdienenden Spielern auf Schalke.

Und die Knappen sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. „Viel Kapital ist an Spieler gebunden, die wir verliehen haben. Wenn wir junge gute Spieler holen können, dann können wir auch eine gute Mannschaft aufs Feld führen“, schwenkte Schneider am Sonntag dann auch ein. Will heißen: Kommt ein Interessent, der bereit ist für Uth eine entsprechende Ablöse zu zahlen, werden die klammen Schalker sicher nicht zögern, den 28-Jährigen abzugeben.

Lesen Sie auch Zum Beginn der Urlaubszeit : Leihspieler kehren zum 1. FC Köln zurück