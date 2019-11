Laut Medienbericht : Pal Dardai sagt dem 1. FC Köln ab

Köln Die Trainersuche beim 1. FC Köln geht weiter: Pal Dardai soll dem Fußball-Bundesligisten bei dessen Trainersuche abgesagt haben. Vorerst soll ein alter Bekannter aushelfen.

Wunschkandidat Pal Dardai soll nach Informationen des Senders Sport1 dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln bei dessen Trainersuche abgesagt haben. Dardai war bis zum Sommer bei Hertha BSC Cheftrainer und soll nach einer Auszeit in der nächsten Saison als Jugendtrainer zu den Berlinern zurückkehren. Unmittelbar nach der Trennung von Achim Beierlorzer am 9. November hatte schon Bruno Labbadia (zuletzt VfL Wolfsburg) dem Tabellen-17. für Gespräche abgesagt.

Sowohl Dardai als auch der FC waren am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Am vergangenen Donnerstag hatte Kölns Interims-Sportchef Frank Aehlig noch gesagt, „das Ziel ist weiterhin, am Montag einen Trainer präsentieren zu können.“ Für Montag ist um 15 Uhr eine Einheit angesetzt.