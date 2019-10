Streit um Modeste-Transfer : Fabio Cannavaro sagt vor Gericht in Köln aus

Köln Der Transfer von Anthony Modeste vom 1. FC Köln zum chinesischen Klub FC Tianjin beschäftigt weiter das Kölner Landgericht. Am Dienstag sagte der damalige Tianjin-Trainer Fabio Cannavaro, Fußball-Weltmeister von 2006, vor Gericht aus.

Fabio Cannavaro lächelt weltmeisterlich, als er am Dienstag um 10.17 Uhr das Justizzentrum an der Luxemburger Straße betritt. Der Kapitän der italienischen WM-Mannschaft von 2006 schreibt entspannt ein paar Autogramme, wird an der Sicherheitsschleuse von einem Wachtmeister kontrolliert und begibt sich vor Saal 237. Dort wartet er auf seine Zeugenaussage, die er im Zivilstreit zwischen dem 1. FC Köln und dem Spielerberater Giacomo Petralito abgeben soll.

In dem Verfahren klagt der Schweizer auf die Auszahlung einer Provision von zwei Millionen Euro. Petralito behauptet, den Transfer von Stürmer Anthony Modeste vom 1. FC Köln zum chinesischen Club FC Tianjin eingefädelt zu haben. Außergerichtlich hatte der FC vor dem Verfahren eine Zahlung in Höhe von 500.000 Euro angeboten. Petralito hatte abgelehnt. Einen Vorschlag des Gerichts für einen Vergleich in Höhe von 750.000 Euro lehnten die Kölner ab. Der FC glaubt weiter fest daran, dass Petralitos Forderung in dem damals wie heute undurchsichtigen Transfer des französischen Torjägers nicht gerechtfertigt ist. Aus Sicht des Bundesliga-Aufsteigers sei der Spielerberater nicht an der endgültigen Vertragslösung beteiligt gewesen.