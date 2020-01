1. FC Köln : Markus Gisdol warnt vor BVB-Offensive um Erling Haaland

Köln Nach vier Siegen in Serie möchte der 1. FC Köln am Freitagabend auch bei Borussia Dortmund punkten. FC-Trainer Markus Gisdol warnt vor der Offensive des BVB. Im Fokus: Neuzugang Erling Haaland.

Vor dem Heimspieldebüt von Erling Haaland am Freitagabend in Dortmund gab es für die Medienvertreter bei der Pressekonferenz von Gegner 1. FC Köln auch fast nur dieses Thema. „Er ist ein guter Spieler mit tollen Voraussetzungen“, lobt verständlicherweise auch Markus Gisdol den jungen Norweger, der bei seinem Bundesligadebüt am letzten Samstag den BVB mit drei Treffern zum 5:3-Sieg in Augsburg geführt hatte.