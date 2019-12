Mark Uth wechselt womöglich nach Köln : Diese Wintertransfers könnten beim 1. FC Köln anstehen

Köln Der gebürtige Kölner und derzeitiger Schalker Mark Uth könnte die Mannschaft des 1. FC Köln verstärken. Ein Wechsel auf Leihbasis wäre möglich. Vier Ersatzspieler könnten den FC hingegen verlassen.

Angesichts der lange Zeit schwachen Hinrundenausbeute des 1. FC Köln wurde die Bundesligatauglichkeit des Kaders zunehmend infrage gestellt. Damit einher gingen Forderungen an die Sportliche Leitung, während der Transferzeit im bevorstehenden Januar aktiv zu werden. Der im November ans Geißbockheim gekommene Horst Heldt hatte sich zunächst zurückhaltend geäußert, was Wintertransfers anbelangt. Kürzlich aber sagte der Sportchef, dass man durchaus über Verstärkungen nachdenken.

Chance für Cestic

Der Deutsch-Serbe war im Sommer ablösefrei von Schalke 04 gekommen. Jetzt könnte ihm ein weiterer Königsblauer folgen. Denn die Spekulationen um einen Winterwechsel auf Leihbasis bis zum Sommer von Mark Uth nehmen Fahrt auf. Der gebürtige Kölner, der vor eineinhalb Jahren ablösefrei von der TSG Hoffenheim zu den Schalkern gewechselt war (Vertrag bis 2022), spielt bei David Wagner keine Rolle. Nur 351 Spielminuten kam er in dieser Bundesligasaison zum Einsatz. Zuletzt saß der 28-Jährige wegen Adduktorenproblemen auf der Tribüne. Mit dem aktuellen Zugang von Michael Gregoritsch (Ausleihe vom FC Augsburg) hat er einen weiteren Konkurrenten in der Offensive erhalten.

Klaus Fischer, die am Freitag 70 Jahre alt gewordene Schalker Torjäger-Legende – von 1981 bis 1984 auch für den 1. FC Köln aktiv (96 Spiele, 31 Tore) – riet Mark Uth kürzlich in den „Ruhr Nachrichten“: „Je länger Mark sich nicht beweisen kann, desto mehr wird er nachdenken, woran es liegt. Das ist kein guter Zustand. Er muss an sich glauben und Tore schießen. Das hilft vor allem bei Stürmern, um wieder in Tritt zu kommen.“