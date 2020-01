Früherer Weltmeister : Lukas Podolski kehrt nach aktiver Karriere zum 1. FC Köln zurück

Köln Der frühere Weltmeister Lukas Podolski kehrt in einer noch nicht geklärten Funktion zum 1. FC Köln zurück. Ein genaues Konzept zur Zusammenarbeit wird nun von allen Beteiligten erarbeitet.

Vereinbart wurde sowohl eine kurzfristige Zusammenarbeit als auch eine Einbindung von Lukas Podolski in den Verein nach seiner aktiven Karriere. Das dafür notwendige Konzept werde von allen Beteiligten in nächster Zeit erarbeitet.

„Lukas ist ein Idol für eine ganze Generation FC-Fans und wird beim FC immer eine offene Tür vorfinden. Wir möchten seine Liebe und seine Strahlkraft für den FC nutzen und Lukas zugleich bei den für ihn bedeutenden und sehr persönlichen Schritten beim Übergang von der aktiven Karriere in die Zeit danach begleiten. Dazu werden wir ab sofort in einem kontinuierlichen Dialog stehen, auf den wir uns sehr freuen“, teilte FC-Präsident Dr. Werner Wolf über die FC-Medien mit.

Der 130-malige Nationalspieler Lukas Podolski wurde in der FC-Jugend ausgebildet. Für den 1. FC Köln absolvierte er 181 Pflichtspiele, in denen er 86 Tore schoss. Weitere Stationen des 34-Jährigen waren der FC Bayern München, FC Arsenal, Galatasaray Istanbul, Inter Mailand sowie zuletzt Vissel Kobe.