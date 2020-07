Zum Beginn der Urlaubszeit : Leihspieler kehren zum 1. FC Köln zurück

Köln Seit Mittwoch stehen zehn Profis des 1. FC Kölns wieder auf der Gehaltsliste, die der Verein verliehen hatte. Für fast alle von ihnen soll nun ein neuer Arbeitgeber gefunden werden.

Nach der Leihe Birger Verstraete zum belgischen Erstligisten Royal Antwerpen haben die Geißböcke ihren aufgeblähten Lizenzspielerkader für die kommende Saison immerhin um eine weitere Stelle auf immer noch 35 Angestellte verkleinern können. Niklas Hauptmann spielt im kommenden Jahr für Holstein Kiel. Der FC verleiht den 24-jährigen Mittelfeldspieler an den Zweitligisten. „Niklas ist ein hoch veranlagter Spieler. Für ihn ist es wichtig, dass er Spielpraxis bekommt. In Kiel hat er die Chance dazu, wir wünschen ihm eine erfolgreiche Saison“, erklärte FC-Sportchef Horst Heldt.

Der gebürtige Kölner Hauptmann wechselte im Sommer 2018 für 3,4 Millionen Euro Ablöse von Zweitligist Dynamo Dresden ans Geißbockheim und lief in der Aufstiegssaison 2018/19 zwölf Mal für den FC in der 2. Bundesliga auf. In dieser Saison spielte er auch aufgrund diverser Verletzungen nur fünf Mal (2 Tore) für die U21 des FC in der Regionalliga West. Hauptmann besitzt in Köln noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.