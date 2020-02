Fußball-Bundesliga : 1. FC Köln schlägt Freiburg mit 4:0

Köln Der 1. FC Köln hat wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Am Sonntag gab es einen ungefährdeten 4:0-Sieg gegen den SC Freiburg.

Die Heimserie ausgebaut, den Vorsprung auf die Abstiegsränge vergrößert und das eigene Publikum begeistert, so setzte der 1. FC Köln seinen Aufstieg aus den Niederungen der Bundesligatabelle fort. Dank des 4:0-Erfolgs gegen den SC Freiburg verbesserte die Mannschaft von Markus Gisdol ihren Tabellenplatz zwar nicht, fand aber Anschluss an die Mannschaften im unteren Mittelfeld. Zudem wurde das einstmals so schwache Torverhältnis weiter entscheidend verbessert.