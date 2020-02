Trotz Entwarnung : Innenverteidiger Rafael Czichos fehlt dem 1.FC Köln mehrere Wochen

Rafael Czichos (2.v.l) von 1.FC Köln wird verletzt am Boden behandelt. Im Anschluss wird er mit der Trage vom Spielfeld getragen und ausgewechselt. Foto: dpa/Andreas Gora

Köln Entwarnung gab es am Sonntag von Seiten des 1. FC Köln bezüglich der Verletzung von Rafael Czichos. Die tags zuvor beim 5:0-Erfolg bei Hertha BSC erlittene Verletzung im Halswirbelbereich war zum Glück nicht so schwerwiegend wie im ersten Moment befürchtet. Allerdings wird der Innenverteidiger mehrere Wochen ausfallen.

Am Vormittag konnte Rafael Czichos das Krankenhaus verlassen und kehrte mit einer Linienmaschine am Mittag nach Köln zurück.

Der Abwehrspieler war in der 41. Minute bei einem Zweikampf mit dem Kopf voraus in den Berliner Marko Grujic geprallt. Mannschaftsarzt Dr. Paul Klein und Physio-Chef Klaus Maierstein prüften sofort, ob der 29-Jährige seine Gliedmaßen bewegen konnte. Da das positiv war, legten sie ihm eine Halskrause zur Stabilisierung an.