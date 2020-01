1. FC Köln : Jan Thielmann unterschreibt Profivertrag

Köln Im Dezember feierte Jan Thielmann gegen Bayer Leberkusen überraschend sein Debüt bei den Profis des 1. FC Köln. Einen Tag vor dem Bundesliga-Rückrundenauftakt gegen den VfL Wolfsburg hat das Nachwuchstalent nun einen Profivertrag unterschrieben.

Seinen ersten Vertrag als Fußball-Profi hat am Freitag Jan Thielmann unterschrieben. Bis zum 30. Juni 2022 wurde die Zusammenarbeit zwischen ihm und dem 1. FC Köln verlängert. Bisher besaß der Offensivspieler einen Nachwuchsvertrag.

Im Dezember hatte Jan Thielmann im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen ganz überraschend sein Bundesligadebüt gegeben. Weil er seine Sache gut machte, setzte ihn Trainer Markus Gisdol auch in den folgenden Begegnungen in Frankfurt und gegen Bremen von Beginn an ein.