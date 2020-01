1. FC Köln : So schlagen sich Kölner Spieler bei ihren Gastvereinen

Info

Vor der Verlängerung seines im Juni auslaufenden Vertrags steht Jahn Thielmann. Der 17-jährige Außenstürmer, der in den vergangenen drei Spielen erstmals in der Bundesliga zum Einsatz kam, wird voraussichtlich in diesem Monat ein neues Angebot annehmen. Noah Katterbach (18) und Ismail Jakobs (20), die sogar schon acht- beziehungsweise sechsmal in der Bundesliga eingesetzt wurden, sind jeweils noch bis 2021 an den FC gebunden. (JoS)