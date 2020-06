Perspektiven beim 1.FC Köln : Horst Heldt arbeitet am Kader für die neue Saison

Köln Der Klassenerhalt ist geschafft. In Köln beginnen nun die Planungen für die neue Saison. Zur Zeit sind noch 36 Profis beim FC unter Vertrag. Wir werfen einen Blick auf den aktuellen Kader und die Perspektiven der Spieler.

Torhüter

Abwehrspieler

In der Defensive sind die Kölner ordentlich besetzt und haben mit dem erst 21-jährigen Sebastiaan Bornauw ein Juwel entdeckt. Der Belgier hat vor dem letzten Saisonspiel am Samstag in Bremen als Innenverteidiger schon sechs Tore erzielt und sich als Führungsspieler entwickelt. Daneben dürfte Trainer Markus Gisdol weiter auf Rafael Czichos setzen. Jorge Meré dagegen ist deutlich anzumerken, dass er sich in Köln nicht mehr so wohlfühlt. Da der Spanier seit seiner Vertragsverlängerung bis 2023 zu den Großverdienern im Kader gehört, macht für beide Seite eine Luftveränderung Merés Sinn. Es steht eine Leihe in seine spanische Heimat im Raum. Frederik Sörensen wird seinen Leihvertrag in Bern wohl verlängern und versuchen, sich mit den Young Boys für die Champions League zu qualifizieren. Danach sollten FC und Spieler entscheiden, was für beide Seiten das Beste ist. Ein Sörensen in Bestform stünde den Kölnern auf jeden Fall gut zu Gesicht. Horst Heldt hat seine Wertschätzung gegenüber dem Dänen ja schon zum Ausdruck gebracht. Während der verliehene Jannes Horn wohl über die „Ladentheke“ gehen wird (Hannover 96), müssen sich für die Leihspieler Lasse Sobiech und Joao Queiros Abnehmer finden. Für Yan Aurel Bisseck macht eine erneute Leihe Sinn. Auf den Außenpositionen können sich Super-Talent Noah Katterbach und Kingsley Ehizibue weiter entwickeln. Auf der Rechtsverteidiger-Position hat der FC aber auch noch Handlungsbedarf. Benno Schmitz konnte die Erwartungen nicht immer erfüllen.