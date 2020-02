1. FC Köln : Gisdol muss sein FC-Team ändern

Auf die linke offensive Außenposition könnte Florian Kainz (l., mit Münchens Benjamin Pavard) im Spiel in Berlin rücken. Foto: AP/Martin Meissner

Köln Für die Partie bei Hertha BSC muss der Trainer des 1. FC Köln die Stammspieler Katterbach und Bornauw ersetzen. Kainz drängt in die Startelf.

Markus Gisdol hält es gerne mit Sir Alf Ramsey. Englands legendärer Weltmeistertrainer prägte einst den Spruch: Never change a winning team – nimm bei einer siegreichen Mannschaft keine personellen Wechsel vor. In den jüngsten sieben Bundesliga-Begegnungen des 1. FC Köln, von denen er fünf gewann, gab es entsprechend lediglich vier Wechsel in den Startaufstellungen. Am Samstag, im Gastspiel bei Hertha BSC, aber müssen mindestens zwei Änderungen vorgenommen werden.

Für den wegen eines Bänderrisses fehlenden Noah Katterbach dürfte Ismail Jakobs von der Linksaußenposition auf die des Linksverteidigers nach hinten wechseln. Denn auf die kraftvollen, dynamischen Läufe und Flanken des 20-jährigen Aufsteigers wird FC-Coach Gisdol nicht verzichten wollen.

Info Popeye-Style Für reichlich Gesprächsstoff sorgte auch am Tag danach noch die Kostüm-Sitzung des FC bei den Spielern. Florian Kainz, der als spinat-

essende Zeichentrickfigur Popeye – ausgesucht von seiner Frau Nadine, die als seine Geliebte Olive Oyl aufgetreten war – verriet: „Wir haben in der Kabine die Kostüme bewertet.“ Für ihn sei Marco Höger als Astronaut der klare Sieger gewesen. Wer das Schlusslicht bildete, blieb Kabinengeheimnis.

Auf dem Flügel könnte dann Florian Kainz stürmen, wie er das nach Katterbachs Ausfall gut eine Stunde lang gegen die Bayern tat. Dabei sorgte er im zweiten Spielabschnitt für viel Druck. Sein Pass zum Treffer von Mark Uth war bereits seine vierte Torvorlage, derzeitiger Bestwert beim FC. „Es freut mich, dass ich schon ein paar Assists gegeben habe. Ich will aber gerne noch mal ein Tor schießen. Insofern ist meine Statistik noch ausbaufähig“, sagt der Österreicher.

Der Nationalspieler der Alpenrepublik könnte aber auch noch aus einem anderen Grund für Gisdol interessant sein. Denn Kainz weiß, wie Herthas derzeitiger Trainer Alexander Nouri tickt. Schließlich arbeiteten sie während Nouris Cheftrainer-Zeit von September 2016 bis Oktober 2017 zusammen bei Werder Bremen. „Nouri-Geheimnisse kann ich aber nicht weitergeben. Hertha und Werder sind ja unterschiedliche Mannschaften“, meinte der 27-Jährige lächelnd.

Während sein Startelf-Einsatz sehr wahrscheinlich ist, gilt die Besetzung des rechten Innenverteidigers als völlig offen. Als Vertreter Sebastiaan Bornauws, der eine Gelbsperre absitzt, kommen Toni Leistner und Jorge Meré in Frage. Winter-Leihgabe Leistner entspricht mit seinem Gardemaß von 1,90 Metern und seinem körperbetonten Spiel dem von Bornauw. Der erst in fünf Spielen eingesetzte Spanier besitzt seine Stärken mehr im spielerischen Bereich.

„Vielleicht kommen ja auch beide zum Einsatz“, brachte Gisdol die Möglichkeit einer Dreierkette mit Rafael Czichos ins Gespräch.

Bevor sich der Trainer entscheidet, will er das Spiel der Berliner vom letzten Wochenende beim 2:1-Sieg in Paderborn intensiver analysieren. Er gehe jedoch davon aus, dass sich nichts Grundlegendes am Hertha-Spiel gegenüber dem aus der Zeit des zurückgetretenen Jürgen Klinsmann verändern werde. Schließlich habe Nouri auch da schon als Co-Trainer Einfluss auf die Taktik gehabt.

Von einem Sechs-Punkte-Spiel will Kölns Trainer keinesfalls etwas wissen. „Für uns ist jedes Spiel unglaublich wichtig“, meinte er. Bei einem Kölner Sieg mit mindestens zwei Treffern Unterschied würden sie die Berliner allerdings in der Tabelle überholen.

Ein dritter Auswärtserfolg (bisher 2:1 in Freiburg und 4:2 in Frankfurt) stünde den Kölnern natürlich gut zu Gesicht, käme man damit dem Klassenerhalt doch ein weiteres Stück näher. Allein darum gehe es in den nächsten Wochen, unterstrich Horst Heldt.