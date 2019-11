Gerüchte beim 1. FC Köln : Heldt als Sportchef und Dardai als Trainer in Köln?

Köln Horst Heldt im zweiten Anlauf? Pal Dardai als Nachfolger des unglücklichen Achim Beierlorzer? Die Doppel-Suche des 1. FC Köln nach einem neuen Sportchef und einem neuen Cheftrainer hat zu Wochenbeginn wie erwartet Fahrt aufgenommen.

Während Ex-FC-Profi Horst Heldt nach Informationen dieser Zeitung einer von insgesamt fünf Kandidaten auf die Nachfolge von Armin Veh als Geschäftsführer Sport bei dem Fußball-Bundesligisten ist, kristallisiert sich Dardai aktuell als Favorit auf den vakanten Trainerposten heraus. Geschäftsführer Alexander Wehrle und Frank Aehlig als Interims-Sportchef trafen sich nach übereinstimmenden Medienberichten am Dienstag mit dem 43-jährigen Ungarn in Berlin zu Gesprächen.

Dardai steht bis Juni 2020 bei Hertha unter Vertrag

Im Auswahlverfahren für den neuen Sportchef, für das der 1. FC Köln einen Personalberater mit ins Boot geholt hat, sickerte mit Horst Heldt am Dienstag der erste Name eines Kandidaten konkret durch.

Präsident Werner Wolf, Vize Eckhard Sauren und Vorstandsberater Erich Ruthemöller trafen sich am Dienstag im Mediapark mit dem Manager. Ausgerechnet der ehemalige FC-Spieler (130 Spiele von 1990 bis 1995): Vor zwei Jahren war der gebürtige Königswinterer nämlich schon Kandidat für die Nachfolger von Jörg Schmadtke gewesen und wäre „mit dem Rad nach Köln gekommen“. Heldt, damals noch bei Hannover 96, erhielt nach einer öffentlichen Schlammschlacht letztlich aber keine Freigabe von 96-Boss Martin Kind. Der 49-Jährige steht noch bis Juni 2021 in Hannover unter Vertrag und erhält monatlich seine Bezüge.

Klar ist, dass die Suche des FC für beide Posten so schnell wie möglich, am liebsten schon in dieser Woche, beendet sein soll. Immerhin schwebt der Aufsteiger mit nur sieben Punkten nach elf Spieltagen in Abstiegsgefahr und hat das schwere Spiel in Leipzig sowie die wichtigen Partien gegen Augsburg und bei Union Berlin vor der Brust.