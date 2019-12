1. FC Köln : FC startet Vorbereitung auf Spiel bei Eintracht Frankfurt

Will auch gegen Eintracht Frankfurt jubeln: FC-Trainer Markus Gisdol. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Nur vier Tage nach dem 2:0-Erfolg im Derby gegen Bayer Leverkusen ist der 1. FC Köln in der Bundesliga wieder gefordert. Gegen Eintracht Frankfurt plant Markus Gisdol keine großen Veränderungen. Kingsley Ehizibue aber muss der FC-Trainer ersetzen.

Keine größeren Veränderungen im Kader plant Markus Gisdol für das Kölner Gastspiel am Mittwoch (20.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt. Ersetzen muss er Kingsley Ehizibue, der nach der fünften Gelben Karte gesperrt ist, sowie Marcel Risse. Der Außenstürmer zog sich einen Muskelfaserriss zu und fällt bis zur Rückrunden-Vorbereitung aus.

Entspannt und zufrieden zeigte sich Horst Heldt am Montag. Er sei am Morgen nach dem Derbysieg zwar so früh wie üblich aufgewacht, allerdings mit einem Lächeln aus dem Bett gestiegen. „Da habe ich gedacht: Hey, wir haben gewonnen“, verriet der Sportchef des 1. FC Köln.