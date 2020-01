Wechsel von Florian Wirtz : FC muss Top-Talent nach Leverkusen ziehen lassen

Köln Perfekt ist seit diesem Freitag der sofortige Wechsel von Florian Wirtz vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen. Das 16-jährige Offensiv-Talent erhält beim Werksverein einen Profivertrag. Trotzdem wollen beide Clubs in Zukunft weiterhin keine Talente voneinander abwerben.

In dem Zusammenhang verriet Kölns Sportchef, dass neben großen in- und ausländischen Clubs auch Vereine aus der Nähe Florian Wirtz verpflichten wollen: „Jeder wollte ihn haben, jeder!“ Das implizierte, dass auch Borussia Mönchengladbach an dem Jugend-Nationalspieler interessiert war.