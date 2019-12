1. FC Köln : Ex-Vereinspräsident Klaus Hartmann gestorben

Köln Er war ein Spieler der ersten Stunde: Am Dienstag ist Klaus Hartmann, der ehemalige Vereinspräsident des 1. FC Köln im Alter von 90 Jahren verstorben.

Der 1. FC Köln trauert um Klaus Hartmann. Im Alter von 90 Jahren ist der ehemalige Vereinspräsident am Dienstag verstorben. Von 1991 bis 1997 stand er an der Spitze des Clubs. Insgesamt war der frühere Kaufhof-Direktor über 30 Jahre in verschiedenen Positionen ehrenamtlich für den Verein tätig.