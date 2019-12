DFL veröffentlicht Spieltagtermine bis April : FC-Fans können für weitere Spiele der Rückrunde planen

Symbolbild. Foto: Bucco/Herbert Bucco

Bonn/Köln Fans des 1. FC Köln sowie von Bayer 04 Leverkusen können jetzt bis in den April hinein planen: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 22 bis 28 der Bundesliga-Rückrunde in 2020 terminiert.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Freitag die zeitgenauen Termine für die Spieltage bis in den April 2020 bekanntgegeben: Aufsteiger Köln empfängt damit den Meister FC Bayern München am Sonntag, 16. Februar, 15.30 Uhr im sicherlich ausverkauften Rheinenergiestadion. Am Karnevalsamstag geht es für das Team von Trainer Markus Gisdol in die Hauptstadt. Anpfiff und damit Gelegenheit zur Revanche für die 0:4-Heimpleite gegen Hertha BSC Berlin ist um 15.30 Uhr.

Nach dem Topspiel gegen Schalke 04 (Samstag, 29. Februar, 18.30 Uhr) spielt der FC am Freitag, 6. März, schon ab 20 Uhr beim SC Paderborn. Um nach dem Viertelfinale im DFB-Pokal (3./4. März) allen beteiligten Teams bis zum Wochenende ausreichend Zeit zur Regeneration zu geben, kam für die DFL nur das Duell der schon aus dem Pokal ausgeschiedenen Paderborn und Köln für das Freitagsspiel infrage.

Abendspiel in Paderborn beginnt früher als normal

Da die Benteler-Arena als Heimspielstätte der Paderborner aber einer Betriebszeitenbeschränkung unterliegt, muss diese Partie eine halbe Stunde früher als üblich angepfiffen werden. Wie die DFL mitteilt, ist diese vom SCP gewünschte Abweichung von der Regelanstoßzeit (20.30 Uhr) "nur deshalb vertretbar, weil die Spielpaarung bei internationalen TV-Partnern auf überschaubare Resonanz stößt und auch die nationalen TV-Partner ihr Einverständnis erklärt haben".

Die Spiele der Geißböcke an den Spieltagen 26 bis 28 Zuhause gegen Mainz (14.3.) und Düsseldorf (21.3.) sowie die Begegnung in Hoffenheim (4.4.) beginnen jeweils zur klassischen Bundesligazeit am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr

Bayer empfängt Werder zum ungeliebten Montagsspiel