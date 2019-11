1. FC Köln : Cordoba rettet Gisdol-Heimpremiere: Köln holt Punkt gegen Augsburg

Köln In einem nervenaufreibenden Heimspiel mit Höhen und Tiefen, grausamen Aktionen und sehenswerten Toraktionen hat sich der 1. FC Köln einen Punkt erkämpft. Gegen den FC Augsburg kamen die Gastgeber nach einer Leistungssteigerung in der Schlussphase zu einem verdienten 1:1. Torschütze für die Hausherren war Jhon Cordoba.

Stattdessen gab es in der siebten Minute die kalte Dusche in Form eines Strafstoßes gegen die Kölner. Rafael Czichos war mit gestrecktem Bein im Strafraum gegen Florian Niederlechner eingestiegen. Zudem sah der Abwehrspieler Gelb. Doch Timo Horn ahnte die Seite, auf die André Hahn schoss und wehrte den Ball links von sich ab.

Die letzte ordentliche Kombination erlebten die Zuschauer in der 13. Minute. Simon Terodde leitete den Ball in den Lauf von Anthony Modeste, der 14 Meter vor dem Tor jedoch ins Straucheln geriet.

Danach brachte Schiedsrichter Tobias Stieler mit Gelben und in der Folge Roten Karten Farbe ins Spiel. Vier Mal verwarnte er Kölner, wobei es Rafael Czichos nach einem weiteren Foulspiel in der 39. Minute doppelt traf, was sein Ausscheiden bedeutete. So erging es auf der Gegenseite auch André Hahn (44.).