1. FC Köln : FC Köln verliert gegen Hertha BSC

Köln Weiter auf den ersten Heimsieg und weiter auf den erhofften Befreiungsschlag wartet die Mannschaft des 1. FC Köln. Gegen die zuvor ebenfalls erst einmal erfolgreichen Berliner Herthaner gab es am Sonntagabend eine peinliche 0:4 (0:1)-Heimniederlage.

Zu Tausenden wanderten FC-Fans schon frühzeitig ab. Trainer Achim Beierlorzer stand am Ende konsterniert an der Seite und schüttelte den Kopf ob der Leistung seiner Mannschaft.

Von nur kurzer Dauer war das Spiel für Dominick Drexler. Bereits nach gut 100 Sekunden zog er sich bei einem Grätschschritt eine Verletzung im linken Adduktorenbereich zu. Er versuchte es nach einer Behandlung zwar noch einmal, humpelte dann aber unter Schmerzen in die Kabine. Kingsley Schindler kam für ihn in die Partie.

In der hätte Jhon Cordoba in der 14. Minute die FC-Führung besorgen müssen. Nach einer Flanke von Jonas Hector köpfte er schulmäßig, doch zu zentral aufs Hertha-Tor. So kam Rune Jarstein, der einen schönen 35. Geburtstag erlebt, noch an den Ball und konnte ihn abwehren.