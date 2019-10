Schalke verpasst Tabellenführung : 1. FC Köln erkämpft Unentschieden gegen Schalke 04

Gelsenkirchen Eine Woche nach der enttäuschend schwachen 0:4-Vorstellung gegen Berlin hat die Mannschaft des 1. FC Köln eine starke kämpferische Leistung gezeigt, und sich ganz am Ende dafür auch noch belohnt. Denn in der Nachspielzeit gelang der Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Ansonsten zeigten er und seine Kollegen bis zur Halbzeit einen sehr engagierten, mutigen Auftritt. Die Offensivbemühungen endeten zwar meist in oder an der letzten Zone vor dem Schalker Tor. Doch ebenso ließen sie kaum Torschüsse der Gastgeber zu.

Gefährlich wurde es nur einmal. Als in der 31. Minute Daniel Caligiuri einen Freistoß von links dicht vors Tor schlug, köpfte Jonas Hector beim Rettungsversuch an den rechten Außenpfosten.

Nicht so bei den Schalkern, die in der 71. Minute in Führung gingen. Suat Serdar köpfte nach schöner Vorarbeit von Salif Sané aus kurzer Distanz ein. Er stand am linken Pfosten ungedeckt.