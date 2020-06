FC-Trainer Gisdol zu Spielern : „Ich erwarte, dass jeder einzelne mehr investiert“

1. FC Köln gegen 1. FC Union Berlin am 31. Spieltag im RheinEnergieStadion: Kölns Trainer Markus Gisdol reagiert an der Seitenlinie. Foto: dpa/Martin Meissner

Nach dem erschreckend schwachen Auftritt bei der 1:2 (0:1)-Heimniederlage hat sich ein anderer Kreis geschlossen. Nach sieben sieglosen Geisterspielen in Folge erinnert der FC wieder an das Team, das Gisdol im November von Achim Beierlorzer übernommen hatte: Eine laufschwache, unmotivierte und strukturlos auftretende Mannschaft, die froh sein darf, dass sie 35 Punkte und damit den Klassenerhalt bei sieben Punkten Vorsprung und drei ausstehenden Partien so gut wie sicher hat. Schon nach dem Derby am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) bei Bayer 04 Leverkusen könnten die Kölner im Falle von Niederlagen der Konkurrenz aus Bremen (gegen Bayern) und Düsseldorf (in Leipzig) für ein weiteres Jahr erste Liga planen.