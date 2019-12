1. FC Köln : Sportchef droht FC-Spielern Konsequenzen an

Sportchef droht FC-Spielern Konsequenzen an

Köln Nach der Niederlage gegen Union Berlin am Wochenende hat Sportchef Horst Heldt Änderungen beim Training angekündigt. Spielern, die nicht mitziehen, kündigte er Konsequenzen an.

Die Freude aufs Feiern hatte Horst Heldt schon am Sonntag beim Kölner 0:2 bei Union Berlin verloren. Am Montag, an dem er 50 Jahre alt wurde, war der Geburtstag weiterhin Nebensache. Im Vordergrund stand die Aufarbeitung der neuerlichen Pleite im Kreis der Mannschaft. Dabei wurden den Spielern, die nicht im Sinne von Trainer Markus Gisdol und Sportchef Horst Heldt mitziehen, Konsequenzen angekündigt.