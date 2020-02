1. FC Köln : Spaß am Fußball ist zurück bei Mark Uth

Info

Terminwünsche hinsichtlich des nachzuholenden Derbys sind am Montag vom 1. FC Köln und von Borussia Mönchengladbach an die Deutsche Fußball Liga (DFL) geschickt worden. Der FC teilte mit, nicht in den Wochen vor und nach Karneval spielen zu wollen. Eine Entscheidung durch die DFL wird in der zweiten Wochenhälfte erwartet. Die Spielabsage wegen des Sturms „Sabine“ war die 387. seit der Bundesligagründung 1963. Zuvor hatte es die bis dato letzte Absage am 19. November 2011 gegeben, als Schiedsrichter Babak Rafati vor dem Spiel des FC gegen Mainz 05 in einem Kölner Hotel einen Suizid-Versuch unternommen hatte.