2:0 gegen Leverkusen : 1. FC Köln holt ersten Sieg unter Trainer Gisdol

Köln Der 1. FC Köln kann doch och gewinnen: Am Samstag hat die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol im Derby die hoch favorisierte Werkself aus Leverkusen mit 2:0 besiegt. Dabei war die Startelf äußerst ungewohnlich.

Auf der anderen Seite hielten die Kölner in der 41. Minute den Atem an, als Leverkusens Jung-Star Kai Havertz mit Tempo in den FC-Strafraum eindrang und den Zweikampf mit Sebastiaan Bornauw suchte. Der stellte ein Bein aus, Havertz hob ab und ging zu Boden. Schiedsrichter Manuel Gräfe reagierte sofort, holte die Gelbe Karte heraus – und zeigte sie wegen einer Schwalbe dem Leverkusener. Die Fernsehbilder zeigten, dass Kölns Innenverteidiger ihn nicht berührt hatte.

So ging es torlos in die Pause. Während die Gäste keinen einzigen Torschuss abgaben, Timo Horn nur bei einem lang auf Moussa Diaby gespielten Ball (21.) per Faust klären musste, besaßen die Kölner noch eine weitere Möglichkeit. Nach schönem Zuspiel von Ismail Jakobs zirkelte Jonas Hector den Ball einen knappen Meter am rechten Toreck vorbei (26.).