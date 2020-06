Ein bekanntes Gefühl : 1. FC Köln nach Klassenerhalt vor Spiel gegen Werder Bremen

Der 1. FC Köln hat seinen Klassenerhalt bereits erreicht. Foto: dpa/Lars Baron

Köln Einige ehemalige Spieler des 1. FC Köln kennen dieses unangenehme Gefühl, ein Absteiger zu sein. Diesmal steht Werder Bremen mit einem Bein in der 2. Liga. Und wie es das sportliche Schicksal will, bekommen die Bremer ihre letzte Chance auf Relegationsplatz 16 am Samstag ausgerechnet in einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Yuya Osako, Leonardo Bittencourt und Claudio Pizarro kennen dieses unangenehme Gefühl, ein Absteiger zu sein. Das Trio hat seine Erfahrungen mit dieser Rolle im Sommer 2018 beim 1. FC Köln gemacht, nur ein Jahr nachdem Osako und Bittencourt mit den Geißböcken die Qualifikation für die Euro League gefeiert hatten. Inzwischen spielen die drei FC-Absteiger gemeinsam mit dem Ex-Kölner Kevin Vogt bei Werder Bremen und stehen vor dem letzten Spieltag der Fußball Bundesliga-Saison 2019/20 mit einem Bein in der 2. Liga. Und wie es das sportliche Schicksal will, bekommen die Bremer ihre letzte Chance auf Relegationsplatz 16 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausgerechnet in einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

Die Geißböcke sind seit dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt gerettet und haben das Ziel erreicht, das Werder wohl verpassen wird. „Der Klassenerhalt war extrem wichtig nach den vielen Wochen, in denen wir den Ligaverbleib schon hätten fix machen können. Dass wir es nun über die Ziellinie gebracht haben, ist für den gesamten Verein und uns als Mannschaft seelisch sehr wichtig, weil viel Druck abgefallen ist“, sprach FC-Innenverteidiger Rafael Czichos von großer Erleichterung. Für die zitternden Bremer ergeben sich aus dieser Aussage zwei Varianten. Entweder der FC schaltet in den frühzeitigen Entspannungsmodus oder die Kölner spielen befreit und beseelt auf. Die Ansagen, die dieser Tage vom Geißbockheim kamen, dürften Werder nicht allzu viel Hoffnung geben. „Wir müssen und wollen trotz des Klassenerhalts noch einmal eine gute Partie abliefern. Das sind wir uns und der Liga schuldig“, kündigte FC-Trainer Markus Gisdol an.

Info Sportlich geht es um nicht mehr viel Das Geschäftsführer-Duo des 1. FC Köln müsste eigentlich vor dem letzten Spiel der Saison 2019/20 eine Kabinenansprache halten. Sportlich geht es für die Geißböcke am Samstag bei Werder Bremen nach dem geschafften Klassenerhalt zwar um nicht mehr viel, finanziell aber um rund fünf Millionen Euro zusätzliche TV-Einnahmen – und damit um wichtige Mittel für die Arbeit von Sportchef Horst Heldt und Finanzchef Alexander Wehrle. Gewinnt der FC in Bremen, steigt Werder in die 2. Liga ab und rutscht in der Fernsehgeld-Tabelle der Bundesliga hinter die Kölner. Ein Platz weiter oben spült rund 2,5 Millionen Euro mehr in die von Corona geplagten Kassen. Der FC kann einen weiteren Rang gutmachen und dann 51,2 Millionen Euro kassieren, wenn er in der Abschluss-Tabelle der Bundesliga drei Plätze vor dem FC Augsburg landet. Dazu braucht das Gisdol-Team drei Punkte im Weserstadion und entsprechende Resultate der Konkurrenz aus Mainz, Schalke und von Union Berlin. Im besten Fall ist für den FC noch der Sprung vom 14. auf den 11. Tabellenplatz möglich.

Lockerheit und Spaß sind zurück

Rafael Czichos berichtete, dass beim FC „Lockerheit und Spaß“ zurück seien: „Ich hoffe, dass wir das mit ins Spiele gegen Bremen nehmen. Seit der Corona-Pause haben wir noch nicht einen Sieg eingefahren. So wollen wir uns nicht aus der Liga verabschieden.“ Für den FC sollte dies nach neun Geisterspielen in Folge ohne Dreier und mit der Aussicht auf eine bessere Platzierung im TV-Gelder-Ranking genug Motivation darstellen.

Neben der Freude über den Ligaverbleib durfte Markus Gisdol in dieser Woche zwei zuletzt angeschlagene Spieler zurück auf dem Trainingsplatz begrüßen. Marcel Risse und Simon Terodde stiegen nach ihren Knieproblemen wieder ins Teamtraining ein. So fehlte nur Kapitän Jonas Hector, der nach dem tragischen Tod seines Bruder Lucas (31) bei der Familie im Saarland weilt. Torjäger Jhon Cordoba absolvierte vor seinem vielleicht letzten Spiel im FC-Trikot aus Gründen der Belastungssteuerung am Mittwoch nur eine individuelle Einheit.

Druck ist abgefallen

Während der Druck bei den Kölnern abgefallen ist, dürfte er bei den vier Ex-Kölnern gestiegen sein. Werder braucht einen Sieg und Schützenhilfe von Union Berlin, um Rang 16 zu erreichen und über die Relegation gegen Heidenheim oder den Hamburger SV die Liga zu halten. Steigt das Team von Trainer Florian Kohfeldt ab, beendet Claudio Pizarro im Alter von 41 Jahren seine glorreiche Karriere (je fünf Meistertitel und Pokalsiege) mit seinem ersten Abstieg.