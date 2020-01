Wechsel vom FC Schalke : Mark Uth zum Medizincheck beim 1. FC Köln eingetroffen

Köln Der Stürmer Mark Uth ist am Freitag zur sportmedizinischen Untersuchung in seiner Heimatstadt Köln eingetroffen. Als Leihspieler des FC Schalke soll er bis zum Saisonende beim 1. FC Köln spielen.

