1. FC Köln : Gerüchte um mögliche Nachfolger von Achim Beierlorzer

Köln Ist Achim Beierlorzer auch am Freitag gegen die TSG Hoffenheim noch Trainer des 1. FC Köln? Im Falle einer vorzeitigen Ablösung werden Bruno Labbadia und Roger Schmidt als mögliche Nachfolger gehandelt. Auch die Rolle von Sportchef Armin Veh wird derweil in Köln diskutiert.

Zeitnahe Entlassung oder eine letzte Galgenfrist mit dem Heimspiel am Freitag gegen die TSG Hoffenheim? Achim Beierlorzer stand am Tag nach der 0:2-Pleite im Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Köln natürlich im Fokus. „Ich gehe mal schwer davon aus, dass ich die Mannschaft am Freitag betreue“, sagte der 51-Jährige nach dem Training.