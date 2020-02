Interview mit FC-Manager Horst Heldt : „Es gibt drei Punkte und wir wollen versuchen, sie zu holen“

Köln Horst Heldt (50) war mit einer Amtszeit von sechs Jahren nach Rudi Assauer der dienstälteste Manager des FC Schalke 04. Vor dem Bundesliga-Duell mit dem Ex-Club am Samstag (18.30 Uhr) sprach Martin Sauerborn mit dem Geschäftsführer des 1. FC Köln.

Horst Heldt: Es war einfach toll zu sehen, wie die Menschen in der Stadt diesen Tag feiern, auf der Straße und in ihren Häusern. Auf dem Wagen hatte ich eine Menge Spaß mit meinem herausragenden Kollegen Alexander Wehrle. Ich habe das mit Ehrfurcht und Stolz miterlebt. Und das Kamellewerfen ist harte Arbeit. Die größte Schwierigkeit dabei ist, sich das Wurfmaterial richtig einzuteilen. Dafür braucht es Erfahrung.

Heldt: Es war eine schöne Zeit mit dem Pokalsieg 2011, dem Champions League-Halbfinale und drei weiteren Champions League-Teilnahmen in Folge. Es war aber auch eine schwierige Aufgabe. Als ich Felix Magath als Manager im März 2011 abgelöst habe, hatte der Club ernstzunehmende finanzielle Sorgen. Die Verbindlichkeiten waren auf einem Höchststand. Trotzdem gibt es auf Schalke ja immer den Anspruch, oben mit dabei zu sein. Es ging also darum, mit wenigen Möglichkeiten das Maximale zu erreichen. Die handelnden Personen haben es geschafft alles so umzusetzen, dass wir erfolgreich Fußball spielen konnten. Wir haben damals die Grundlage gelegt, von der Schalke bis heute profitiert. Das Stadion ist abgezahlt und am Ende meiner Zeit, waren es 100 Millionen Euro weniger Schulden. Wir mussten dafür viele gute Spieler wie Manuel Neuer verkaufen und mehr auf den Nachwuchs setzen.