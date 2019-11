Heldt, Dardai, Gisdol? : Diese Gerüchte gibt es zum neuen Trainer des 1. FC Köln

Köln Wer wird neuer Trainer beim 1. FC Köln? Die Namen Horst Heldt und Pal Dardai waren bereits durchgesickert. Doch die FC-Verantwortlichen sollen mit einem weiteren Kandidaten im Gespräch sein.

Wenn Stille ein Vorbote von Entscheidungen ist, dann steht bei Fußball-Bundesligist 1. FC Köln die Besetzung der vakanten Posten des Sportchefs und des Cheftrainers unmittelbar bevor. Nachdem am Dienstag die Namen von Horst Heldt (Manager) und Pal Dardai (Trainer) als potenzielle Kandidaten durchgesickert waren - oder auch durchgesteckt wurden – machten am Mittwoch lediglich eine Reihe von Gerüchten zu dem Thema die Runde.

Zum Beispiel, dass der Gemeinsame Ausschuss des FC als Entscheidungsgremium über die Besetzung der beiden Stellen am Abend zusammentreffen sollte. Die Nachricht, dass Heldt und Dardai bereits als neue Sportliche Leitung feststehen, hatte kaum zehn Minuten Bestand. Fixiert war nämlich am späten Nachmittag nichts. „Ich kann das nicht bestätigen und will mich dazu eigentlich auch gar nicht äußern“, reagierte auch Horst Heldt auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur.