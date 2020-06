1. FC Köln : Gisdol lobt Schalke-Leihgabe Mark Uth und hofft auf Verbleib

Köln Am Samstag hat der von Schalke 04 ausgeliehene Mark Uth beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt überzeugt. FC-Trainer Markus Gisdol will den 29-Jährigen halten, auch Uth selbst kann sich einen langfristigen Verbleib beim 1. FC Köln vorstellen.

Wer Uth am Samstag gegen Frankfurt Fußball spielen sehen hat, müsste diese Frage mit „Ja“ beantworten. Der Kölner stellte sich voll in den Dienst der Mannschaft, holte den Elfmeter zum 1:0 von Florian Kainz raus und bestach durch Ruhe am Ball sowie Passsicherheit. Uth übernahm in Abwesenheit von Kapitän Jonas Hector (Steißbeinprellung) Verantwortung und war bis zu seiner Auswechslung (86.) bester Spieler auf dem Platz. „Er hat in den vergangenen Wochen viel Energie gelassen, auch mental. Mark hat sich zusammengerissen und 100 Prozent gegeben“, lobte FC-Trainer Markus Gisdol seinen Spielgestalter und will ihn halten: „Ich glaube, ich spreche im Namen des Vereins und der Fans, wenn ich sage, dass wir uns wünschen, dass Mark bleibt. Ich weiß auch, dass er das will.“ Stimmt: Uth sagte, dass er es „sich vorstellen kann“ zu bleiben und kündigte Gespräche an.