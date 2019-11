1. FC Köln : Diese Trainer sind als Beierlorzer-Nachfolger im Gespräch

Köln Der 1. FC Köln sucht nach der Trennung von Achim Beierlorzer einen neuen Trainer. Nachdem Bruno Labbadia dem FC abgesagt hat, kursieren nun immer mehr Namen möglicher Nachfolger am Geißbockheim.

Die sieht derzeit so aus, dass die bisherigen Assistenz-Trainer André Pawlak und Manfred Schmid mit der Mannschaft arbeiten. So ist es zunächst bis zum Wochenende geplant. „Das Team ist in guten Händen. Wir wollen nach vorne blicken und anfangen, die Dinge abzuschütteln, die hinter uns liegen, um uns auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren“, fügte Frank Aehlig hinzu.