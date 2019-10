3:0-Sieg : 1. FC Köln gelingt Befreiungsschlag gegen Paderborn

Köln Aufatmen beim 1. FC Köln: Die Mannschaft von Achim Beierlorzer hat das Aufsteigerduell gegen den SC Paderborn gewonnen. Am Ende stand ein klares 3:0.

Köln begann, wie es gegen Schalke aufgehört hatte

So, wie die Partie auf Schalke geendet hatte, begann nun auch das Heimspiel: Mit einem Kopfball auf das gegnerische Tor von Jonas Hector. Hatte der Kapitän bei den Königsblauen in der Nachspielzeit zum 1:1 getroffen, so ging der Ball diesmal in der zweiten Minute über die Querlatte.