Wechsel von Florian Wirtz : FC muss Top-Talent nach Leverkusen ziehen lassen

Köln Perfekt ist seit diesem Freitag der sofortige Wechsel von Florian Wirtz vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen. Das 16-jährige Offensiv-Talent erhält beim Werksverein einen Profivertrag. Trotzdem wollen beide Clubs in Zukunft weiterhin keine Talente voneinander abwerben.

. Durch den Transfer zum jetzigen Zeitpunkt statt nach Saisonende im Sommer erhält der 1. FC Köln eine Ablösesumme von geschätzt knapp 200.000 Euro. Anderenfalls hätte es im Sommer nur eine Ausbildungsvergütung in Höhe von 62.000 Euro gegeben.

In dem Zusammenhang verriet Kölns Sportchef, dass neben großen in- und ausländischen Clubs auch Vereine aus der Nähe Florian Wirtz verpflichten wollen: „Jeder wollte ihn haben, jeder!“ Das implizierte, dass auch Borussia Mönchengladbach an dem Jugend-Nationalspieler interessiert war.