Warten auf den Durchbruch : 1. FC Köln tritt am Sonntag gegen Augsburg an

1. FC Köln tritt am Sonntag gegen Augsburg an

Augsburg Der 1. FC Köln tritt am Sonntag beim Tabellennachbarn FC Augsburg an. Bei den bayrischen Schwaben hat sich der Trainerwechsel von Martin Schmidt zu Heiko Herrlich bislang noch nicht bezahlt gemacht.

Heiko Herrlich hat Vorsicht walten lassen. Zur virtuellen Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 18 Uhr/Sky) trat der Trainer des Fußball- Bundesligisten FC Augsburg am Freitag mit einem Mund-Nasen-Schutz auf das Podium. Zwar setzte Herrlich seine Gesichtsbedeckung ab, als er mit den Medienvertretern von Bildschirm zu Bildschirm zu plaudern begann. Doch als die Gesprächsrunde vorbei war, band sich der 48-Jährige die Maske geradezu vorbildlich direkt wieder um.

Herrlichs Vorsicht bei diesem Thema hat eine turbulente Vorgeschichte. Denn es liegen schwierige erste Wochen hinter ihm als neuem Augsburger Coach. Als sich die Fuggerstädter Anfang März vom Schweizer Martin Schmidt getrennt und in Herrlich einen raschen Nachfolger ausgewählt hatten, rechnete dieser zunächst damit, alsbald an der Seitenlinie gefordert zu sein.

Ausgerechnet Herrlich, der Risikopatient, der nach einem Gehirntumor im Jahr 2000 ein nach eigenen Angaben beschädigtes Immunsystem besitzt, hatte nach der Video-Affäre um Hertha-Profi Salomon Kalou die Zweifel am DFL-Konzept zur Fortsetzung der Bundesliga befeuert. Für Herrlich ging es in den Tagen danach vor allem darum, sein angekratztes Ansehen als neuer Augsburger Chef nicht noch weiter zu beschädigen. Der frühere Nationalstürmer preschte dafür in die Offensive vor und bezeichnete seinen Fauxpas als „naiv, dumm oder doof“.