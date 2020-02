Bundesliga : 1. FC Köln deklassiert Hertha BSC Berlin mit 5:0

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat Hertha BSC Berlin beim 5:0 deklassiert. Dabei trafen Jhon Cordoba und Florian Kainz jeweils doppelt.Überschattet wurde der Kölner Erfolg von der schweren Verletzung von Rafael Czichos

Mit einem Torfestival hat der 1. FC Köln seine Fans am Karnevalssamstag verwöhnt. Mit 5:0 (3:0) wurde Hertha BSC vor eigenem Publikum regelrecht vorgeführt und in der Tabelle überholt. Nur ein Treffer fehlte den Gästen, um den höchsten Auswärtssieg ihrer Bundesligageschichte einzustellen. Der gelang gut 54 Jahre zuvor, am 30. Oktober 1965, ebenfalls im Olympiastadion, wo damals Tasmania 1900 entzaubert wurde.