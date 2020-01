Handball-EM : DHB-Team mit zähem Sieg gegen Tschechien

Wien Vor dem Spiel um den fünften EM-Platz zeigen die deutschen Handballer im abschließenden Hauptrundenspiel gegen Tschechien eine schwache Leistung. Trotzdem gelingt der Sieg vor allem dank Torwart Bitter. Aber am Samstag wartet ein deutlich stärkerer Gegner.

Nur der erneut starke Torhüter Johannes Bitter fand beim zähen 26:22 (13:10)-Erfolg gegen Tschechien am Mittwochabend in der Wiener Stadthalle zu seiner Top-Form. Schon am Donnerstagmorgen (11.00 Uhr) fliegt die DHB-Auswahl nach Stockholm, wo es am Samstag (16.00 Uhr/ONE und sportschau.de) im Spiel um den fünften Platz gegen Portugal und damit auch gegen eine deutlich stärkere Mannschaft als Tschechien geht.