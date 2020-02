WM in Antholz : Deutsche Biathlon-Frauen über 15 Kilometer gefordert

Antholz Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften steht am Dienstag das Einzelrennen über 15 Kilometer auf dem Programm. Die Damen starten um 14.15 Uhr. ARD und Eurosport übertragen.

Deutsche Chancen: Denise Herrmann gewann die Generalprobe in Pokljuka. Erstmals in ihrer Karriere war sie dort viermal fehlerfrei beim Schießen geblieben. Kommt die frühere Langläuferin ähnlich gut durch, kann sie nach Silber in der Verfolgung wieder auf das Podest laufen. Aber der Schießstand in der Südtirol-Arena ist tückisch, und Herrmann hatte bisher Probleme.