Deutsche Eishockey Liga : DEL-Jubiläum: Münchens Seidenberg knackt 1000er-Marke

München/Mannheim Yannic Seidenberg ist aus der DEL kaum noch wegzudenken. Nun feiert er ein ganz spezielles Jubiläum und tritt einem elitären Zirkel bei.

Und so kam es dann ja auch. An der Seite seines Bruders Dennis, der später in der NHL Karriere machte und 2011 den Stanley Cup gewann, debütierte Seidenberg im Herbst 2001 in der DEL bei den Adlern Mannheim. Da passt es ganz gut, dass er bei seinem 1000. Spiel am Abend (19.30 Uhr) mit München just in Mannheim zu Gast ist. „Coole Sache“, sagte der dreimalige Familienvater zur besonderen Rückkehr.