Vorschau : Das bringt der Wintersport am Sonntag

Berlin Nach dem dritten Springen in Innsbruck geht es bei der Vierschanzentournee bereits mit der Qualifikation in Bischofshofen weiter. Im italienischen Val di Fiemme beenden die Skilangläufer die Tour de Ski.

Letzte Station bei der Vierschanzentournee der Skispringer! Auf der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen haben noch vier Athleten die Chance auf den mit 20.000 Schweizer Franken dotierten Gesamtsieg. Der Pole Dawid Kubacki führt nach drei Stationen das Tournee-Ranking an, ihm folgen Marius Lindvik aus Norwegen, der Deutsche Karl Geiger sowie Japans Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi. Zwischen Rang eins (Kubacki) und vier (Kobayashi) liegen nach dem denkwürdigen Bergisel-Wettkampf von Innsbruck gerade einmal 13,7 Punkte, das ist auf der großen Schanze im Pongau durchaus aufzuholen. Am Sonntag steht zunächst die Bischofshofen-Qualifikation als Einstimmung an.