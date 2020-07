Fußball-Regionalligist : Vereine sollen sich für Testspiel gegen Bonner SC bewerben

Bonn Bei der Suche nach einem Testspielgegner geht der Bonner SC ungewöhnliche Wege. Für das Vorbereitsungsspiel können sich Vereine bewerben.

Die Voraussetzungen, um gegen den BSC antreten zu können, sind überschaubar. So sollte der Testspielgegner maximal in der Landesliga spielen. Außerdem ist ein gut bespielbarer Naturrasenplatz Voraussetzung. Hinsichtlich Corona verlangt der BSC ein entsprechendes Hygienekonzept. „Bei dem wir sicherlich unterstützen können“, sagt Neunaber.

Den Anpfiff wünscht sich der BSC, der am 1. August in die Saisonvorbereitung startet, nachmittags. Bewerben können sich interessierte Vereine per E-Mail an info@bonner-sc.de. „Wir setzen verstärkt auf junge Spieler aus der Region. Deshalb wollen wir uns auch in Bonn und der Region präsentieren“, sagt Neunaber.