Interview mit Thorsten Nehrbauer : Cheftrainer des Bonner SC: „Unterstützung kam von allen Seiten“

Zur Person

Thorsten Nehrbauer steht seit Beginn der Spielzeit 2019/2020 als verantwortlicher Trainer in Bonn an der Seitenlinie. Zuvor trainierte der 42-Jährige, der als Profi zweimal in der Bundesliga und 132 Mal in der 2. Bundesliga spielte, den damaligen Regionalligisten 1. FC Kaan-Marienborn. Nehrbauer ist verheiratet und betreibt eine Tankstelle in Windeck.