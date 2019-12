Stadt Bonn sperrt Plätze : Spiel des Bonner SC gegen Lippstadt abgesagt

Bonn Die Stadt Bonn hat für das kommende Wochenende sämtliche Rasenplätze aufgrund der Wetterlage gesperrt. Davon betroffen ist unter anderem das Regionalliga-Spiel des Bonner SC gegen den SV Lippstadt.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. „Schade“, meinte BSC-Trainer Thorsten Nehrbauer. „Die Mannschaft war vorbereitet. Wir hätten sehr gerne gespielt.“ Stattdessen verabschieden Nehrbauer und Co-Trainer Gordon Addai die Mannschaft nach einem letzten Training bereits am Freitag in den Weihnachtsurlaub.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde, die für den BSC am 26. Januar mit der Partie gegen die U 23 von Fortuna Düsseldorf startet, beginnt am 2. Januar. Bis dahin wollen sich Nehrbauer und der neue sportliche Leiter, Mario Neunaber, über Neuzugänge Gedanken machen. „Es wird keinen Umbruch geben“, meinte der BSC-Trainer. „Wir werden an ein bis zwei Stellschrauben drehen.“ Das bestätigte auch Neunaber. „Wir werden uns in Ruhe Gedanken machen, auf welchen Kandidatenkreis wir uns festlegen. Entweder auf Spieler, die uns sofort weiterhelfen, oder die wir im Rahmen des Budgets mit Blick auf die neue Saison dazuholen.“